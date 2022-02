Incidente chimico a scuola, 12 scolari in ospedale

LACHEN - Questo pomeriggio un incidente chimico si è verificato in una piscina coperta di una scuola di Lachen (SZ): l'edificio scolastico è stato evacuato e 12 scolari e un adulto sono stati portati in ospedale a causa di difficoltà respiratorie. Il motivo dell'incidente non è ancora chiaro, ha detto la polizia cantonale svittese all'agenzia Keystone-ATS.

L'allarme è scattato poco prima delle 16:00, quando diversi bambini e adulti nella piscina coperta della scuola Seefeld hanno improvvisamente avuto tosse e difficoltà respiratorie.

Una sessantina di alunni, di classi dal terzo al sesto anno, e gli adulti sono stati immediatamente portati fuori dall'edificio per sicurezza. Una quarantina di persone ha ricevuto assistenza medica e una dozzina di loro è stata portata all'ospedale per ulteriori accertamenti. Finora, tuttavia, non ci sono indizi che qualcuno sia rimasto ferito.

L'incidente ha fatto scattare un'operazione su larga scala. In alcuni momenti, erano in azione circa 200 persone, 17 ambulanze e quattro elicotteri di soccorso, precisa un comunicato della polizia.

brknews