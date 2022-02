Trovato un corpo tra le fiamme a Grenchen

GRENCHEN - Un corpo senza vita è stato trovato oggi pomeriggio in un appartamento in preda alle fiamme a Grenchen (SO). Le circostanze dell'incendio e la causa della morte non sono ancora chiare. È stata aperta un'inchiesta.

I soccorritori hanno scoperto il cadavere mentre i pompieri erano in piena azione, ha indicato la polizia solettese in un comunicato. Interrogato da Keystone-ATS, un portavoce non ha voluto fornire ulteriori informazioni né sulla vittima né sul rogo.

Secondo la nota, la polizia è stata allertata poco prima delle 14.50 per una forte emanazione di fumo dall'appartamento. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di polizia, i vigili del fuoco, un'ambulanza e un medico specializzato nelle situazioni d'urgenza.