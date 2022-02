Furgone slitta sulla neve e si scontra con un camion

FLIMS - Incidente sulla neve ieri a Flims. Un 52enne ha perso il controllo del suo furgone a causa della strada innevata ed è andato a scontrarsi con un camion. L'uomo ha riportato ferite.

Secondo la polizia retica, attorno alle 14.10 l'autista del furgone stava procedendo sulla strada dell'Oberalp in direzione Laax, quando dopo il tunnel Prau Pulté ha perso il controllo del mezzo.

Nello scontro con il camion, che procedeva in direzione opposta, l'uomo ha riportato fratture delle costole ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ilanz. La polizia ha deviato il traffico per circa due ore. I veicoli coinvolti non erano più utilizzabili e sono quindi stati rimorchiati.