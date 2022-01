Un uomo muore tra le fiamme del suo appartamento

BASILEA - Un uomo, non ancora identificato, è morto stamane nell'incendio di un appartamento a Basilea. Le cause del sinistro non sono ancora note.

L'incendio è scoppiato intorno alle 7:15 in un edificio situato in una zona residenziale sulla riva destra del Reno, ha indicato il ministero pubblico di Basilea. I soccorsi hanno scoperto il corpo senza vita dell'uomo nell'appartamento in fiamme.

I vigili del fuoco hanno potuto spegnere rapidamente l'incendio, l'edificio ha dovuto essere evacuato.

L'origine e le cause del rogo non sono ancora state determinate, un'inchiesta è stata aperta.

Lettore 20 Minuten