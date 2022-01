Frena all'improvviso senza motivo e provoca un tamponamento

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

RAPPERSWIL - Si è verificato ieri sera un tamponamento fra quattro veicoli a Rapperswil, un caso particolare poiché causato - presumibilmente in modo volontario - da un quinto veicolo, il cui conducente ha improvvisamente e bruscamente frenato senza alcun motivo apparente.

La polizia ha riassunto quanto accaduto: un uomo di 32 anni stava guidando la sua auto da Jona verso Pfäffikon, seguendo una Golf (VW) grigio scura che guidava in modo particolare, accelerando e rallentando diverse volte. Ad un incrocio, però, il misfatto: la Golf ha improvvisamente frenato bruscamente, senza aver alcun oggetto inanzi a sé.

L'uomo di 32 anni che seguiva ha dovuto quindi anch'egli frenare, fino a fermarsi completamente. A seguire, una donna di 23 anni l'ha notato ed è stata in grado di fermare la sua auto. Un altro autista (19 anni), però, nonostante abbia notato le auto frenare pesantemente davanti a lui, non è riuscito ad arrestare la sua corsa in tempo, andando a schiantarsi contro la parte posteriore dell'auto della donna 23enne.

Infine, anche un altro autista di 29 anni non è riuscito a fermarsi in tempo, colpendo il veicolo del 19enne. Tutte e quattro le auto coinvolte nell'incidente si sono fermate sulla scena, mentre il conducente sconosciuto della Golf ha subito dopo accelerato fortemente, allontanandosi in direzione della città.

Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali ammontano a decine di migliaia di franchi svizzeri.

La polizia sta ora cercando dei testimoni: chiunque abbia informazioni sull'incidente o sulla "VW Golf GTI 7" di colore grigio scuro è invitato a contattare la polizia di Schmerikon.