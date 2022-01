Anche a Tavannes (BE) una protesta contro la mascherina a scuola

TAVANNES - Tra le 500 e le 600 persone sono scese in piazza oggi a Tavannes (BE) per manifestare la loro opposizione nel canton Berna francofono all'obbligo della mascherina a scuola per i bambini dal primo anno delle elementari.

I dimostranti, riunitisi alla vigilia dell'entrata in vigore del provvedimento, hanno fatto valere argomenti analoghi a quelli avanzati ieri da quasi 400 persone scese in piazza a Bellinzona.

Stando a un loro comunicato, a Tavannes gli oppositori di questa misura anti-Covid-19 sostengono che i bambini spesso non indossano correttamente la maschera. Indicano anche uno studio secondo cui la maschera può avere effetti negativi sul bambino a livello pedagogico perché gli impedisce di vedere i volti degli altri allievi e degli insegnanti. La manifestazione era autorizzata e si è svolta pacificamente.

Il provvedimento, deciso dal governo bernese il 23 dicembre scorso, riguarda i fanciulli dal terzo anno di scolarità secondo il modello Harmos, quando i bimbi hanno un'età minima di sei anni.

Espressioni di malcontento non si sono limitate alla parte francofona del cantone. In quella germanofona una petizione in linea che chiede la rinuncia a questa misura ha raccolto in pochi giorni circa 12'000 firme. È stata inoltrata al Cantone mercoledì scorso.

E questa fine settimana la protesta contro la mascherina per i fanciulli si è manifestata anche nel Canton San Gallo. Un gruppo di privati ieri ha indicato di aver inoltrato una petizione con 5'962 firme affinché il provvedimento sia revocato con effetto immediato. A San Gallo dalla fine delle vacanze di Natale l'obbligo della mascherina vige dalla quarta elementare.