Giovane gravemente ferito con un arma da taglio

LUCERNA - In circostanze ancora tutte da chiarire, ieri sera un cittadino eritreo di 23 anni è stato ferito con un'arma da taglio in città a Lucerna. L'uomo è in pericolo di morte. Un 24enne connazionale è stato arrestato, riferisce la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi.

Le forze dell'ordine sono state allertate alle 17. Il 23enne è stato rinvenuto in un quartiere sulla sponda destra della Reuss, a poche centinaia di metri dalla città vecchia. È stato ricoverato in ambulanza. L'arresto del connazionale è avvenuto sul posto.

I primi elementi dell'indagine hanno rivelato che i due si erano visti poco prima del dramma. Il ferito è attualmente in condizioni stabili.