Investite da un gatto delle nevi: morta una nonna, ferite gravissime per la nipotina di due anni

FIESCH-KÜHBODEN - Una nonna di 73 anni ha perso la vita. E la sua nipotina di due anni rischia di morire. Questo è il tragico bilancio di un incidente che si è verificato venerdì pomeriggio, attorno alle 16.50, sulle montagne vallesane.

Le due persone sono state investite da un gatto delle nevi a Fiescheralp/Kühboden, nella regione dell'Aletsch Arena, come fa sapere oggi la locale polizia cantonale. Il mezzo - condotto da un ventunenne - si accingeva a effettuare una retromarcia proprio quando stavano passando a piedi la nonna con la sua nipotina.

Per la 73enne non c'è stato nulla da fare: la donna è morta sul luogo dell'incidente. La bambina è invece stata trasportata d'urgenza in elicottero all'Inselspital di Berna. La sua vita è in pericolo.