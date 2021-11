Spaccio di eroina, arrestato un adolescente

SCHWANDEN - Contanti per migliaia di franchi. È quanto è stato trovato dalla Polizia cantonale di Glarona perquisendo l'appartamento di un 19enne lo scorso 11 ottobre. Poco lontano, nel bosco, le forze dell'ordine hanno poi scovato una grossa quantità di eroina.

A casa del ragazzo, cittadino albanese, sono state sequestrate diverse migliaia di franchi in contanti e una grossa quantità di diluenti. In seguito, in un nascondiglio nella vicina foresta di Mitlödi, sono stati ritrovati centinaia di grammi di eroina, per un valore di mercato compreso tra i cinque e i diecimila franchi. Il 19enne è stato arrestato ed è attualmente detenuto a Glarona.