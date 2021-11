Zurigo, polizia in forze alla stazione di Stadelhofen

ZURIGO - Una massiccia operazione di polizia è in corso in questi minuti presso la stazione ferroviaria di Stadelhofen a Zurigo.

I contorni della vicenda non sono al momento chiari. Le autorità, scrive 20 Minuten, si sono limitate per ora a confermare che un'operazione su larga scala è in corso, senza però precisarne le cause.

Sul posto si registra la presenza di decine di agenti, alcuni dei quali pesantemente armati. Stando alle prime informazioni, una persona sarebbe stata arrestata.

Aggiornamento delle 19.39 - L'uomo fermato questo pomeriggio alla stazione di Stadelhofen è un rapinatore. Lo ha comunicato questa sera la polizia della città di Zurigo.

Erano circa le 16.45 quando lo sconosciuto è entrato in un negozio di orologi e gioielli della città. Stando alle prime informazioni l'uomo ha prima minacciato e poi aggredito un dipendente, che è riuscito comunque a lanciare l'allarme. Il ladro è quindi fuggito in direzione della stazione senza bottino, ed è salito su un treno in partenza. Una volta avvistata la polizia, l'uomo ha cercato di scendere dal treno, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine giunte in massa sul posto.

L'uomo fermato, che aveva con sé una pistola giocattolo, è un portoghese di 35 anni.

BRK News