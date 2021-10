Esce di strada e fa ribaltare il camion

REIGOLDSWIL - Un camion accasciato sulla strada, quasi fosse stanco. È questo lo spettacolo presentatosi ieri pomeriggio alla Polizia cantonale di Basilea. Il conducente, un giovane di soli 21 anni, ne è fortunatamente uscito riportando ferite leggere.

Secondo i primi accertamenti, il camionista stava circolando sulla Ziefenstrasse quando, per cause ancora da chiarire, il camion ha oltrepassato il bordo destro della carreggiata e ha continuato a viaggiare lungo il ciglio stradale incolto per un centinaio di metri circa. A un certo punto il mezzo è arrivato a un tratto in pendenza e si è ribaltato sul lato sinistro, invadendo la corsia di sinistra.

Il conducente del veicolo è rimasto leggermente ferito, ma è riuscito a liberarsi dalla cabina. Successivamente è stato portato in ospedale dal servizio medico per accertamenti. Dopo l'incidente, il camion ha perso una piccola quantità di carburante. Questa è potuta essere adeguatamente raccolta e smaltita dai pompieri.

Polizia cantonale di Basilea