Rissa a Berna, un ferito grave

BERNA - Un uomo è rimasto gravemente ferito la notte scorsa a Berna, dopo essere stato verosimilmente aggredito da uno sconosciuto, secondo la polizia comunale. In base alle prime indagini l'aggressione è stata preceduta da una rissa scoppiata nei pressi della stazione ferroviaria. Il ferito, non più in grado di parlare, è stato trasportato in ambulanza in un ospedale.

La polizia è stata allertata poco dopo la mezzanotte per una rissa scoppiata alla Grosse Schanze, secondo la procura regionale di Berna-Mittelland. Ha poi trovato l'uomo steso a terra nei pressi di un ascensore.