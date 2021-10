Un'altra protesta per il clima bloccata sul nascere

ZURIGO - A Zurigo le proteste per il clima sono iniziate lo scorso lunedì, quando gli attivisti di Extinction Rebellion hanno bloccato Uraniastrasse, mandando in tilt il traffico nel centro. Le azioni si sono ripetute, sempre in forma diversa, nei giorni successivi.

E anche oggi la polizia cittadina era all'erta e ha controllato dozzine di persone. Verso le 16.30 un gruppo di attivisti si è radunato all'incrocio situato tra Limmatquai e Marktgasse, ma la polizia è riuscita fermare la protesta sul nascere.

Nel corso della giornata odierna - come si legge in una nota - in relazione a Extinction Rebellion la polizia ha portato in centrale complessivamente 27 persone per ulteriori accertamenti.