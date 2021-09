Pompieri in azione a Zurigo

ZURIGO - Allerta in Langstrasse a Zurigo per la presenza di «fumo tossico». È quanto comunica il servizio Alert Swiss, invitando la popolazione presente nell'area a chiudere porte e finestre, e spegnere ventilazione e aria condizionata.

Sul posto sono presenti i pompieri per un incendio sviluppatosi in una cantina. Una cantina in cui erano conservati, come fa ancora sapere Alert Swiss, materiali che producono fumo tossico.

L'intervento ha avuto inizio attorno alle 18. Non si contano feriti e nemmeno persone sfollate, afferma il portavoce degli enti di soccorso zurighesi.

Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze hanno avuto giramenti di testa e si sono recati in ospedale per un controllo, come hanno raccontato a 20 Minuten.

Grösserer Einsatz an der Langstrasse: Die Löscharbeiten sind im Gange. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. ^lo pic.twitter.com/LZXR0gNsQ9 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) September 27, 2021

