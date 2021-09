Rissa alla stazione di servizio di Geuensee: la vittima è un ventenne

LUCERNA - È stata identificata la vittima dell'alterco avvenuto sabato sera in una stazione di servizio di Geuensee, quando una lite è degenerata in un accoltellamento. Si tratta di un 20enne kosovaro, residente nel Canton Lucerna.

Alcuni conoscenti, tra cui i parenti e colleghi, faticano ancora a crederci, ricordandolo come «una persona tranquilla, con un cuore puro», riporta il Blick. Il giovane lavorava in una compagnia di trasporti. La sua Mercedes bianca, rimasta alla stazione di servizio, è stata portata via in nottata.

Diversi feriti e arresti

Nel frattempo, altre sei persone si sono dovute recare in ospedale con ferite gravi, in particolare da taglio, in seguito alla rissa. Infatti, sebbene manchi ancora una conferma della polizia lucernese - che ha parlato di «oggetti» - sembrerebbe fossero stati coinvolti diversi coltelli.

Da quel che ha invece comunicato la Polizia lucernese, la rissa ha convolto più di una dozzina di persone - provenienti tra l'altro da Siria, Iraq, Svizzera, e Macedonia del Nord - alcune delle quali sono state arrestate e interrogate. Ancora oggi, gli agenti - con l'aiuto dei cani - hanno ispezionato l'area dove ha avuto luogo il tragico diverbio.

A dare una svolta alle indagini, in particolare, potrebbero essere alcune telecamere presenti in diverse aree del distributore coinvolto, che pare abbiano ripreso tutta la scena.

Una questione di soldi?

A quanto ha riferito un testimone al quotidiano 20 Minuten, la causa dell'incidente potrebbero essere alcuni debiti non pagati, ed è tutto partito da una lite legata al denaro. Tuttavia, il 20enne che ha perso la vita «avrebbe solo voluto aiutare un suo amico, non era invischiato nella faccenda», ha poi spiegato il testimone. In ogni caso, le circostanze attorno al delitto andranno chiarite dagli investigatori.

Ulteriori indagini sono quindi in corso. Chiunque abbia informazioni relative all'alterco è invitato a contattare la polizia di Lucerna.