Colpito dal tram, muore in ospedale

Robert Krcmar

ZURIGO - Non ce l'ha fatta un 45enne tedesco che era da ieri ricoverato in gravi condizioni in seguito ad una collisione con un tram nel centro di Zurigo.

La polizia ha oggi comunicato che l'uomo è purtroppo morto in ospedale.

Lo scontro con il tram era avvenuto sabato mattina, poco dopo le 9.15. Non è ancora chiaro per quale motivo il mezzo pesante - un tram della linea 4 che viaggiava in direzione di Tiefenbrunnen - sia venuto a contatto con il cittadino tedesco.

In seguito all'incidente, l'uomo era stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le condizioni erano subito parse disperate.

Per chiarire cause e dinamiche di quanto accaduto, è stata aperta un'indagine.