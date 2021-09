Le proteste pacifiche contro il razzismo e la violenza della polizia

BERNA - In diverse città svizzere questa sera, decine di persone hanno manifestato contro il razzismo e la violenza della polizia con marce, minuti di silenzio, discorsi e candele accese. Le proteste sono rimaste pacifiche.

Tra le altre cose è stata chiesta una punizione coerente per l'eccessiva violenza della polizia e la creazione di un organismo investigativo indipendente.

Secondo le valutazioni dei corrispondenti dell'agenzia Keystone-ATS, a Zurigo, nella Helvetiaplatz, si sono riunite da cento a duecento persone. A Basilea, vicino a Wettsteinplatz, e a Lucerna, vicino al Nationalquai, c'erano una trentina di manifestanti.

I raduni sono avvenuti su appello del collettivo "Exit Racism Now" in seguito, tra l'altro, alla morte di un nero di 37 anni che soffriva di problemi psichici ucciso dalla polizia alla fine di agosto alla stazione di Morges (VD). Un agente si era sentito minacciato dall'uomo che aveva in mano un coltello, con una lama di 13 centimetri. Gli agenti presenti sulla scena sono stati successivamente criticati anche per aver prestato i primi soccorsi troppo tardi.

La procura vodese ha aperto un'inchiesta penale per omicidio intenzionale. Le indagini condotte dagli inquirenti della scientifica hanno già permesso di stabilire che tre colpi d'arma da fuoco sono stati sparati da un solo poliziotto, uno di questi ha provocato un'emorragia fatale. La vittima, nata e domiciliata a Zurigo, era sconosciuta alle autorità vodesi, mentre era nota alla polizia zurighese.

