Un cinese (ricercato) voleva entrare in Svizzera con 60'400 euro

BASILEA - Un 46enne cinese che viaggiava su un treno è stato fermato martedì a Basilea mentre tentava di entrare in Svizzera con 60'400 euro. L'uomo non è stato in grado di produrre alcun documento d'identità e l'analisi delle sue impronte digitali ha rivelato che era ricercato in Germania per violazione della legge sulla residenza.

Poiché il passeggero non ha fornito alcuna informazione sull'origine del denaro nel suo bagaglio, il contante è stato sequestrato, ha annunciato oggi la stazione di polizia tedesca di Weil am Rhein.

Il 46enne è stato controllato alla stazione ferroviaria Badischer Bahnhof di Basilea da agenti della polizia federale tedesca e dipendenti dell'Amministrazione federale delle dogane. Le autorità tedesche hanno aperto un'inchiesta per sospetto riciclaggio di denaro e violazione della legge sulla residenza.