Morta a 75 anni la stilista zurighese Ursula Rodel

ZURIGO - La stilista zurighese Ursula Rodel è morta all'età di 75 anni, indica un necrologio pubblicato sul Tages-Anzeiger. Fondatrice di un marchio di moda che porta il suo nome, aveva ricevuto il Grand Prix Design della Confederazione nel 2009.

Rodel, che si descriveva come una «designer per la cultura della vita», è morta in ospedale il 5 marzo in seguito a un incidente.

Ha iniziato l'attività di stilista negli anni '70 ed è stata costumista per film di registi come Federico Fellini e Lars von Trier. Nel 1972 ha cofondato il marchio di prêt-à-porter "Thema Selection" a Zurigo; più tardi ha lanciato il proprio, "Ursula Rodel Création", nel Kreis 4 della città, dove ha disegnato accessori per la casa e la moda.

Il suo stile è caratterizzato da tagli distintivi e senza tempo nonché da un design su misura per le esigenze delle donne, recitava la laudatio in occasione della consegna del Grand Prix Design.