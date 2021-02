Con l'auto rubata contro un camion

NIEDERWANGEN - Erano quasi le quattro e mezza del mattino di oggi, quando una pattuglia della polizia cantonale friburghese ha individuato una vettura rubata che circolava lungo l'autostrada A21 in direzione di Friburgo. Il furto era avvenuto poco prima a Bulle.

Immediatamente è scattato l'inseguimento ad alta velocità. Ma l'uomo al volante del mezzo - si trattava di un venticinquenne - ha cercato di staccare la polizia premendo l'acceleratore. All'altezza dello svincolo di Friburgo Sud ha anche urtato una volante della polizia.

La corsa è poi terminata in territorio di Niederwangen (BE), quando l'auto in fuga è finita contro un camion. Il giovane, che ha riportato ferite lievi, è quindi finito in manette. Come fa sapere la polizia cantonale friburghese, si era messo al volante del mezzo rubato senza patente (gli era stata ritirata) e ubriaco.

Anche il 33enne conducente del camion - si legge ancora nel comunicato delle autorità - è rimasto lievemente ferito.