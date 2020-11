Scalatore 75enne cade per 15 metri, la sua vita è in pericolo

ALTDORF - È precipitato per circa 15 metri da una via di arrampicata procurandosi ferite gravissime. È il drammatico esito di un'escursione intrapresa oggi da un 75enne svizzero che si trovava da solo sul Passo del Klausen, vicino al Balmer Grätli in località Unterschächten (UR).

L'uomo, riporta la Cantonale, è stato immediatamente soccorso da alcuni alpinisti che si trovavano in loco e che lo hanno assistito fino all'arrivo dei soccorsi. Da lì è poi stato elitrasportato dalla Rega in ospedale in condizioni disperate.

Le cause all'origine della caduta sono al momento al vaglio degli inquirenti.