Incendio in casa, muore una persona

BASILEA - Un uomo ha perso la vita questa mattina nel rogo dell'appartamento in cui viveva. È accaduto verso le 10.30 nella località di Reinach, nel cantone di Basilea campagna. Un vasto incendio ha coinvolto un'abitazione dove abitano più famiglie. Le fiamme si sono sprigionate in un locale mansardato. A nulla è valso il tempestivo intervento dei pompieri, che si sono precipitati sul posto per domare le fiamme. All'interno dell'appartamento hanno trovato il corpo ormai privo di vita di una persona. La polizia non ha fornito l'identità della persona deceduta, nè le cause del rogo. Sulla vicenda il Ministero pubblico di Basilea ha aperto un'inchiesta.

Polizia Basilea campagna