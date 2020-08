Atto di inciviltà: lancia un petardo nel tram per il primo di agosto

ZURIGO - Un vergognoso atto di inciviltà. Non si puo’ che definire così il comportamento di un ragazzo che sabato sera alle 22.30, per il primo di agosto, ha lanciato un petardo all’interno di un tram di passaggio. Nel video, postato su Instagram, si vede un ragazzo incappucciato che approfittando del finestrino abbassato del tram, lancia il petardo all’interno del convoglio. Pochi secondi dopo avviene il botto. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite, e anche il tram non ha subito particolari danni.



«Si tratta tuttavia di un'azione altamente irresponsabile» ha commentato Oliver Obergfell, portavoce dei servizi di trasporto della città di Zurigo. «Non è solo una questione di danni al tram, ma di persone che sarebbero potute restare ferite».



L’azienda di trasporti non farà denuncia, proprio perché non ci sono stati feriti. Intanto il video è arrivato sul tavolo della polizia zurighese, e il portavoce Michael Walker ha dichiarato alla redazione di 20 Minuten che sono in corso degli accertamenti.