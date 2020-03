Tossisce (apposta) contro il poliziotto: denunciato

SAN GALLO - Tossisce intenzionalmente contro gli agenti che verificano il rispetto delle misure anti-coronavirus. È successo nel canton San Gallo, dove la polizia ha controllato nelle ultime 24 ore 19 aziende.

L'uomo che ha tossito da distanza ravvicinata contro gli agenti sarà querelato, ha reso noto la polizia cantonale in un comunicato odierno. In molte delle aziende controllate le misure per contenere l'epidemia non sono state rispettate e in un caso è scattata una denuncia al Ministero pubblico.