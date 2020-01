Trump è arrivato a Zurigo, Greta sale sul palco del WEF

ZURIGO - Il primo dei due Air Force One è atterrato all'aeroporto di Zurigo con qualche minuto di anticipo rispetto al piano previsto. Anche il secondo Boeing presidenziale ha toccato il suolo elvetico alle 8.22: Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, è in Svizzera.

L'arrivo dei due maestosi aerei è stato accolto da una piccola folla di "spotter", appassionati di aeronautica, e di semplici curiosi. La terrazza dello scalo zurighese era gremita. Alcuni hanno passato la notte sul posto, hanno spiegato a 20 Minuten.

Il portavoce della Polizia cantonale di Zurigo era tra la folla sulla terrazza. «Ci sono molte persone interessate, il che naturalmente ci fa piacere».

Greta a Davos è già sul piede di guerra - «Nessuno se lo sarebbe aspettato, c'è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema 'caldo'. Ma da un altro punto di vista non è stato fatto nulla, le emissioni di Co2 non sono state ridotte ed è questo il nostro obiettivo». Lo ha detto la giovane attivista per il clima Greta Thunberg durante un panel al Forum economico mondiale di Davos (GR).

«Non posso certo lamentarmi di non essere ascoltata, vengo ascoltata in continuazione. Ma la scienza, e i giovani, in generale non sono al centro del dibattito sul clima. Invece si tratta del nostro futuro e c'è bisogno di portare la scienza al centro della conversazione». Greta ha promesso che «questo è solo l'inizio» e ha auspicato che «si inizi ad ascoltare la scienza e si inizi a considerare la crisi per quello che è».



keystone-sda.ch / STF (Evan Vucci)