«I genitori della bimba abbandonata erano in una situazione disastrosa»

BERNA - L'aveva partorita, messa in una scatola e poi portata all'ecocentro del paesino. «Lo ha fatto perché sperava che qualcuno la trovasse rapidamente», ha confermato la polizia bernese.

Fortuna ha voluto che così è stato davvero quando un uomo, questo sabato mattina presto, si è recato nel capannone pubblico della cittadina da 800 anime di Darstätten (BE) per smaltire i suoi rifiuti. La piccola, gravemente ipotermica, è stata portata in ospedale d'urgenza dalla Rega.

Nessuno l'ha aiutata, ha fatto tutto da sola confermano gli inquirenti. Ma chi, e soprattutto perché, una madre farebbe una cosa simile? Ha tentato di capirlo 20 Minuten, parlando con gli abitanti del paesino che conoscevano non solo lei, ma anche lui.

Si tratterebbe di una coppia della zona, entrambi disoccupati: «Diciamo che dal punto di vista mentale non è che siano fortissimi», si lascia scappare un abitante di Darstätten che conferma di non aver notato la gravidanza: «si vestiva sempre molto larga, probabilmente voleva nascondere il pancione». In ogni caso lei non usciva spesso ma lui la sera lo si sentiva gridare con furia.

«Nella vita loro sono stati davvero sfortunati», conferma il conoscente , «avevano grossi problemi di soldi e dal punto di vista sociale vivevano in una situazione disastrosa». I due conoscevano il locale del riciclaggio, come altri in paese ci andavano regolarmente.

«Li ho visti che passavano in auto, proprio questo sabato sera», ricorda il testimone che racconta anche di aver assistito all'arresto: «È arrivato un furgone e un veicolo civile con 3 agenti a bordo e poi li hanno caricati».

La bimba, intanto, si trova ancora in ospedale dove è sottoposta alle cure. Nei confronti della coppia ora è stato aperto un procedimento penale: «Sarà importante chiarire la misura dei reati», conferma il comunicato delle autorità, «e come sempre si applica la presunzione d'innocenza».

Per quanto riguarda il loro background la polizia, interpellata, ha risposto con un secco «no comment».