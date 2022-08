La Svizzera ha dato l'ok per assistere bambini ucraini bisognosi di cure, ma finora non è arrivato nessuno

Il "no" ai feriti - L'accoglienza di feriti provenienti dall'Ucraina ha suscitato controversie in luglio. Il Consiglio federale ha rifiutato la richiesta della NATO in base alla quale sarebbe stata l'Ucraina a decidere chi debba essere assistito in Svizzera, ha indicato il vice segretario di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Johannes Matyassy. La Svizzera non sarebbe stata in grado di verificare se tra le persone interessate ci fossero militari.