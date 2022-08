Crisi europea del gas: «Svizzera lontana dall'essere immune»

Se le forniture di gas dalla Russia dovessero essere completamente interrotte a partire dal corrente mese di agosto o se il prezzo dovesse salire permanentemente a 200 euro (195 franchi) per megawattora diventeranno probabili perdite sul fronte della produzione industriale, mettono in guardia gli esperti della grande banca in un'analisi pubblicata oggi. Vi sarebbero inoltre effetti indiretti - attraverso le catene di approvvigionamento - sul settore chimico, su quello farmaceutico, nonché sul ramo delle macchine, elettrotecnico e metallurgico (MEM).