Casi di Covid-19 in picchiata

Negli ultimi 28 giorni, il numero totale di infezioni è 162'525, ovvero 1866,1 ogni 100'000 abitanti. Dall'inizio della pandemia, 3'972'610 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 22'364'779 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 13'534 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 56'671.