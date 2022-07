«La sicurezza francese ha sbagliato»

I messaggi radio, di cui riferisce il giornale, indicano che il servizio di controllo del traffico aereo francese ha comunicato male con Berset, chiamandolo tre volte via radio con l'identificativo "HB-TOR", mentre il suo aereo a noleggio era in realtà contrassegnato da "HB-TDR". Pertanto il friburghese non ha reagito alle comunicazioni poiché credeva che non si riferissero a lui, secondo gli esperti di aviazione intervistati dal domenicale.