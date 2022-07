Immobili troppo cari: serve il sostegno dei genitori per comprare casa

E anche per gli inquilini non si prospettano tempi facili: le pigioni aumenteranno sulla scia della crescita dell'immigrazione. «La Svizzera si distingue nel confronto europeo per la forte ripresa economica, il basso tasso di disoccupazione e l'attuale alto numero di posti vacanti. La domanda di alloggio è quindi elevata, nonostante i prezzi di affitto alti. Sul mercato degli alloggi in affitto, tuttavia, l'offerta di appartamenti in affitto di nuova costruzione è in calo. Non c'è alcun sollievo in vista intorno ai centri di grandi dimensioni e, in parte, a quelli di grandezza media. È quindi probabile che l'immigrazione continui a far salire il costo degli affitti» conclude lo specialista.