«Lottiamo per i rimborsi e per un accesso a terapie migliori»

È il caso di Cancro Infantile in Svizzera (CIS) che dal 2015 affianca, consiglia e conforta le persone confrontate con questa piaga. E che si batte per raccogliere i soldi necessari. «A differenza di altri Paesi - esordisce il CEO Valérie Braidi-Ketter - in Svizzera non esiste un fondo pubblico dedicato alla ricerca sui tumori pediatrici. In Francia per esempio c’è. E il budget è passato da zero a 25 milioni di euro in pochi anni. Il sostegno finanziario in Svizzera è insufficiente e copre solo il 40% dei costi di ricerca. Il resto deve essere finanziato da donazioni private. È una situazione difficile. Vogliamo garantire anche nel nostro Paese un accesso alle migliori terapie, ma mancano i fondi per farlo».