32'500 ore passate in colonna nel 2021, l'Ustra pensa al limite 60 in autostrada

La proposta dell'Ustra non trova però il sostegno delle associazioni di categoria come l'Automobile Club Svizzero (Acs) e l'Associazione svizzera dei trasportatori stradali (Astag). Interpellati, entrambi sono mostrati particolarmente critiche, ritenendo la misura eccessiva e ipotizzando un possibile sverso del traffico autostradale sulle strade cantonali (che diventerebbero più "veloci" dell'autostrada) così in come quelle cittadine.