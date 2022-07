Disoccupazione in calo ma: «Il vento potrebbe presto cambiare»

BERNA - L'economia Svizzera festeggia. I dati presentati oggi da Berna, mostrano che la disoccupazione ha raggiunto i minimi storici. Era da oltre 20 anni che le persone senza un impiego non erano così poche. Ma «c'è la possibilità che il vento cambi presto», ha affermato oggi il capo-economista della banca Reiffeisen Matthias Geissbühler in una teleconferenza, rispondendo alle domande dei giornalisti invitati per conoscere le previsioni dell'istituto relative al secondo semestre in materia d'investimenti. Vi sono già aziende che stanno facendo piani con un numero di dipendenti in calo, ha aggiunto.