L’immigrazione soccorre la carenza di forza lavoro

Nel mondo dell’IT la domanda di forza lavoro è cresciuta dal 2010 del 60%. Per queste professioni il potenziale di forza lavoro indigena è quasi interamente esaurito: nel 2021 il tasso di occupazione del settore si attestava al 92,2 per cento con una disoccupazione dell’1,6% e salari che permangono alti. Gli immigrati in questo campo, che vengono prevalentemente da India, Regno Unito e Stati Uniti, rappresentano circa un terzo dei lavoratori in ambito informatico, una rappresentanza superiore alla media in rapporto all’economia generale, dove la quota di stranieri occupati si attesta al 26%.