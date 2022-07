È tempo di vacanze: traffico intenso un po' ovunque

Dal canto loro gli aeroporti «guardano all'estate con cauto ottimismo», dicono vari responsabili a Keystone-ATS. Sia lo scalo di Zurigo-Kloten che quello di Basilea-Mulhouse valutano la situazione degli effettivi come «adeguata»: in linea di massima il personale in servizio sarà sufficiente. Ma i ritardi e i colli di bottiglia negli aeroporti stranieri potrebbero farsi sentire anche in Svizzera, e in alcuni casi comportare tempi di attesa più lunghi. L'aeroporto di Zurigo si attende per certe giornate lo stesso numero di passeggeri di prima della pandemia, ossia da 80'000 a 90'000 persone.