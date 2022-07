Aumenta la quota rosa nelle scuole reclute

BERNA - L'esercito attrae sempre di più le donne. Tra i 8'159 futuri soldati e 2'500 quadri tra cui 49 futuri capitani, 362 tenenti, 191 sottufficiali superiori e 1'898 sergenti che iniziano oggi la scuola reclute estiva del 2022, risultano esserci 244 donne che assolvono il servizio militare volontariamente. Rispetto agli scorsi anni il loro numero è in aumento per il terzo anno consecutivo (171 nel luglio 2020 e 212 nel luglio 2021). A queste si aggiungono anche 193 donne che stanno svolgendo il loro servizio pratico in veste di quadri. Pertanto le donne risultano essere il 4,1% delle persone in grigioverde entrate in servizio.