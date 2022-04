Oltre 40'100 rifugiati ucraini sul suolo rossocrociato

BERNA - A due mesi esatti dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, sono complessivamente 40'144 i rifugiati finora registrati in Svizzera giunti dal paese sotto attacco, 45 in più di ieri. Lo ha comunicato oggi via Twitter la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), aggiungendo che attualmente 33'278 persone hanno ottenuto lo statuto di protezione S (+172).

Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dall'inizio della guerra, il 24 febbraio, circa 5,2 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina e 7,7 milioni sono sfollate all'interno dell'Ucraina.

La maggior parte dei rifugiati che hanno lasciato il loro paese, 2,9 milioni, sono stati accolti in Polonia. La Romania, si colloca al secondo posto: ne conta 774'000.