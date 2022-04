A 100 chilometri all'ora sulle autostrade elvetiche

Velocità Caricamento in corso ... A cento all'ora in autostrada: cosa ne pensi? Mi sembra un'ottima idea per ridurre le emissioni di CO2. È un'ottima idea, soprattutto per risparmiare carburante. Se si vuole risparmiare, si è liberi di circolare a 100 all'ora. È una pessima idea, a 120 all'ora si circola già troppo lentamente. Non so [{"keyQ":"q_2a4sst"}] Vota Risultati A cento all'ora in autostrada: cosa ne pensi? Mi sembra un'ottima idea per ridurre le emissioni di CO2. 7% (109 voti) 7% È un'ottima idea, soprattutto per risparmiare carburante. 3% (42 voti) 3% Se si vuole risparmiare, si è liberi di circolare a 100 all'ora. 23% (366 voti) 23% È una pessima idea, a 120 all'ora si circola già troppo lentamente. 67% (1070 voti) 67% Non so 1% (15 voti) 1% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1578228,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1355315","title":"Velocità","questions":{"q_2a4sst":{"a":{"a_6e8q79":"Mi sembra un'ottima idea per ridurre le emissioni di CO2.","a_nj6eap":"È un'ottima idea, soprattutto per risparmiare carburante.","a_bhqdsc":"Se si vuole risparmiare, si è liberi di circolare a 100 all'ora.","a_ds9teb":"È una pessima idea, a 120 all'ora si circola già troppo lentamente.","a_tee309":"Non so"},"q":"A cento all'ora in autostrada: cosa ne pensi?","t":"0"}}}

BERNA - Da quando in Ucraina è scoppiata la guerra, i tutta Europa c'è preoccupazione per i prezzi elevati della benzina e per la dipendenza energetica dalla Russia. Tanto che ora in Svizzera il consigliere nazionale vodese Raphael Mahaim (Verdi) intende proporre una misura concreta per ridurre il consumo di carburante: il limite di velocità a 100 chilometri orari sulle autostrade elvetiche. La proposta sarà avanzata il prossimo maggio, nel corso della sessione federale speciale. «Con la riduzione della velocità, da un lato si vuole rimediare alla dipendenza dalla Russia, dall'altro ridurre le emissioni di CO2» spiega il deputato, interpellato da 20 Minuten.

Si tratta di una proposta condivisa anche dal presidente dei Verdi, Balthasar Glättli: «Ora bisogna mettere in atto provvedimenti che abbiano rapidamente effetto, tra questi si conta il limite di velocità a 80 o 100 chilometri orari». E Mahaim potrebbe trovare sostegno pure tra le fila del PS. Il presidente Matthias Aebischer afferma, infatti, che fondamentalmente il partito è favorevole a qualsiasi iniziativa che permetta di ridurre le emissioni di CO2. «Tuttavia il problema della nostra dipendenza dalla Russia sul fronte del gas e del petrolio non viene risolto: ci vuole troppo tempo finché la proposta viene messa in atto» dice Aebischer.

«Una buona idea per l'ambiente» - Anche Jürg Grossen, presidente dei Verdi liberali, è convinto che i 100 chilometri orari in autostrada possano contribuire a una riduzione delle emissioni e dei costi per la benzina. «Se la proposta si concentra sugli obiettivi climatici, allora si tratta di una buona idea». Se l'intenzione è invece di difendere il portafogli, allora non avrebbe senso, secondo Grossen. Per risparmiare, la velocità si può ridurre anche senza l'introduzione di nuove norme.

«Piuttosto portiamo il limite a 130 chilometri orari» - Ma per ottenere una maggioranza in Parlamento, PS, Verdi e Verdi liberali hanno bisogno di sostegno anche da parte dei partiti borghesi. Sul fronte opposto c'è tuttavia scetticismo. Il consigliere nazionale UDC Walter Wobmann afferma: «Si tratta di un altro attacco degli ecologisti al traffico motorizzato. Inoltre, non ha nulla a che fare con le fonti energetiche russe», in quanto il petrolio utilizzato in Svizzera proviene da altri paesi. E nemmeno il PLR intende sostenere la proposta: «Piuttosto si dovrebbero adeguare le nostre autostrade all'estero, portando il limite di velocità a 130 chilometri orari» dice il consigliere nazionale Christian Wasserfallen.

Un appello alla responsabilità individuale - La proposta non convince nemmeno il consigliere nazionale Martin Candinas (Centro): «Perché non riduciamo la velocità a ottanta o sessanta chilometri all'ora? Dobbiamo assicurarci che le norme siano comprese dai cittadini». E il deputato ritiene che la politica non possa prescrivere tutto: «In questo paese la responsabilità individuale ha un ruolo importante». Candinas invita quindi i cittadini a lasciare l'auto a casa quando è possibile fare affidamento sui mezzi pubblici. Ognuno è pertanto libero, in questo modo, di risparmiare sui costi e di proteggere l'ambiente.

Il potenziale di risparmio - Ma in effetti quanto carburante si potrebbe risparmiare abbassando il limite di velocità da 120 a 100 chilometri all'ora? Secondo le indicazioni fornite online dalle autorità tedesche, si tratterebbe di un risparmio del quindici percento del carburante. Lo specialista automobilistico tedesco Ferdinand Dudenhöffer ritiene invece che il potenziale di risparmio sia compreso tra il cinque e il dieci percento.