Aeroporto Ginevra: previsti 187'000 passeggeri nel weekend di Pasqua

GINEVRA - Per i quattro giorni del weekend di Pasqua gli aeroporti di Ginevra e Zurigo si attendono una forte affluenza.

Sulle sponde del Lemano ci si aspettano circa 187'000 passeggeri, una cifra che corrisponde all'85% dello stesso periodo 2019, anno pre-pandemia.

"Le persone hanno di nuovo voglia di viaggiare, di vedere famiglia o amici. La ripresa è iniziata lo scorso autunno", ha detto oggi a Keystone-ATS Ignace Jeannerat, portavoce dello scalo. Nel dettaglio, sono previsti 46'000 passeggeri oggi, circa 50'000 domani e domenica e ancora 41'000 lunedì.

Ultimamente le destinazioni più amate sono Londra, Lisbona, Porto e Madrid, secondo il portavoce. Sono comunque ancora attesi voli in arrivo con sciatori, in maggioranza britannici.

Considerando l'affluenza elevata e la situazione sanitaria in certi Paesi, l'aeroporto consiglia ai passeggeri di arrivare almeno tre ore in anticipo. È poi importante verificare le condizioni di entrata in ogni destinazione. "Raccomandiamo di tenere in tasca una mascherina. Non è obbligatoria all'aeroporto di Ginevra, ma certe compagnie aeree la chiedono", ha detto sottolineato Jeannerat.

Zurigo: 70'000 persone al giorno

A Zurigo le previsioni sono di circa 70'000 persone al giorno, una cifra che equivale grosso modo al 70% del periodo pre-pandemia, ha spiegato la portavoce Jasmin Bodmer. Il progresso è comunque notevole: basti pensare che l'anno scorso a Pasqua lo scalo aveva registrato una media di 13'2000 passeggeri al giorno.

Dall'hub zurighese sono particolarmente apprezzate mete come Londra, Amsterdam, Palma di Maiorca e Dublino. In totale, una sessantina di compagnie volano verso circa 190 destinazioni diverse.