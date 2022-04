Il certificato Covid si prepara a viaggiare

BERNA - Paese che vai, regole Covid che trovi. Mentre in Svizzera lo scorso 1. aprile sono state revocate tutte le restrizioni anti-coronavirus, lo stesso non vale per gli altri paesi. Ed ecco quindi che per una vacanza all'estero può ancora essere necessario un certificato Covid. Ma sarà valido una volta arrivati a destinazione?

L'app elvetica Covid Certificate dispone ora di un'ulteriore funzione. Con il più recente aggiornamento, prima di un viaggio all'estero è infatti possibile verificare se il certificato è valido al momento dell'arrivo a destinazione.

La funzione è disponibile all'interno dell'app e vi si accede cliccando su “Validità per i viaggi”. Attualmente è possibile verificare se l'attestazione è valida per l'ingresso in una ventina di paesi.