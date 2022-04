Serve una soluzione per il denaro dei rifugiati

BERNA - La guerra tiene banco in Ucraina da un mese e mezzo. Più di 4 milioni di rifugiati hanno già lasciato il Paese e ogni giorno circa mille profughi cercano protezione in Svizzera. Il loro bagaglio spesso si compone solo di qualche vestito e qualche soldo.

Ma la moneta ucraina, la grivnia, è inutile. I rifugiati possono infatti prelevare denaro dai loro conti ai bancomat con carte internazionali come Visa o Mastercard, ma non possono cambiare i contanti. La banca centrale ucraina ha sospeso il cambio per proteggere le riserve di valuta estera del paese.

Hanno soldi ma non possono usarli - Coloro che non hanno un conto bancario e una carta di credito sono di conseguenza in difficoltà. I rifugiati con lo status di protezione S devono dipendere dall'assistenza sociale dei cantoni. E questo nonostante avessero teoricamente (almeno per qualche tempo) la possibilità di farne a me. Ancor più difficile è la situazione per le persone che sono venute in Svizzera solo con un visto turistico, i quali non hanno diritto ad alcuna assistenza finanziaria.

Soluzione entro la fine di aprile - Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di trovare una soluzione al problema insieme alla Banca nazionale e alle banche commerciali. Secondo un portavoce, l'opzione numero 1 è quella di consentire il cambio di una quantità limitata di contanti attraverso banche selezionate. L'importo non è ancora chiaro. Il Consiglio federale dovrebbe decidere in merito entro la fine di aprile.

I rifugiati si sentono a disagio - Katja Meier di Terranea sarebbe felice se ci fosse presto una soluzione per i rifugiati ucraini. L'organizzazione no-profit aiuta a collocare i rifugiati nelle famiglie ospitanti e li sostiene finanziariamente fino a quando non accedono ai fondi pubblici. Meier è quindi a stretto contatto con i rifugiati. «La maggior parte di loro non ha soldi. Ma quelli che hanno contanti sono molto a disagio nel chiedere un aiuto finanziario solo perché non possono usare i loro soldi», spiega Meier.

Il Governo creda nell'Ucraina - Anche il consigliere nazionale dei Verdi Gerhard Andrey vorrebbe una soluzione più rapida. «Tutto ciò che può essere fatto rapidamente è positivo per queste persone», sottolinea il deputato. Inoltre, Andrey pensa che sarebbe un segnale importante se il Consiglio federale dicesse di credere nella ripresa dell'Ucraina e permettesse rapidamente lo scambio di valute. Anche il consigliere nazionale socialista Roger Nordmann vorrebbe vedere le banche muoversi più velocemente. «Una soluzione è urgentemente necessaria per il popolo ucraino. Ma è anche nell'interesse della Svizzera che i rifugiati possano sostenere rapidamente alcuni costi da soli, se sono in grado di farlo», evidenzia.

Serve pazienza - Il consigliere nazionale PLR Hans-Peter Portmann mostra comprensione per la difficile situazione dei rifugiati. Ma dal canto suo chiede pazienza: «Il cambiamento non avviene da un giorno all'altro. Nessuno poteva aspettarsi una situazione del genere», dice Portmann. Spera in una soluzione condivisa a livello europeo e raccomanda che tutti i rifugiati richiedano lo status di protezione S. In modo da ricevere supporto.