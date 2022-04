Lupo ibrido ucciso da un guardiano della selvaggina

COIRRA - Alla fine della scorsa settimana un presunto lupo ibrido è stato abbattuto da un guardiano della selvaggina nella Valle grigione del Reno. Diversi indizi fanno presumere che l'animale maschio con un mantello di colore beige molto appariscente provenga dal Piemonte e possa essere giunto nei Grigioni attraverso il Ticino. Dopo che nel mese di gennaio sono giunte singole segnalazioni del presunto esemplare ibrido nei pressi di Domodossola e in seguito in Ticino, nelle scorse settimane alcuni indizi hanno fatto presumere che l'animale si trovasse nella Valle grigione del Reno. L'animale abbattuto alla fine della scorsa settimana è un esemplare maschio di età ancora sconosciuta. Il Laboratoire de biologie de la conservation dell'Università di Losanna sta procedendo all'analisi genetica di un campione di DNA dell'animale. L'abbattimento del presunto animale ibrido è avvenuto per mano di un guardiano della selvaggina in accordo con l'Ufficio federale dell'ambiente.

La legislazione federale sulla caccia prevede l'abbattimento di presunti animali ibridi

Dal punto di vista della protezione della specie è importante che gli esemplari ibridi vengano abbattuti, in modo che non si riproducano. Altrimenti vi potrebbero essere conseguenze negative a lungo termine per la popolazione di lupi. Secondo la legislazione federale sulla caccia, in caso di sospetto fondato i presunti esemplari ibridi devono quindi essere abbattuti dalle autorità esecutive cantonali.