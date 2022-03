All'Ems Chemie bandito il termine «guerra in Ucraina»

COIRA - Il boss di Ems Chemie Magdalena Martullo-Blocher ha chiesto ai suoi dipendenti di non parlare di una guerra in Ucraina nel loro ambiente lavorativo, ma di utilizzare l'espressione «conflitto in Ucraina».

In due e-mail di cui l'agenzia di stampa Keystone-ATS ha preso visione, i dipendenti di Ems Chemie sono stati sollecitati a non usare più la parola "guerra" in relazione all'Ucraina.

Ciò tuttavia si applica solo all'ambiente lavorativo dei dipendenti. In Russia l'utilizzo del termine «guerra» nell'attuale conflitto in Ucraina è punito con il carcere. Questo conflitto ha anche ripercussioni internazionali, viene aggiunto.

I dipendenti di Ems Chemie devono quindi parlare del "conflitto in Ucraina". Questa misura serve a proteggere i dipendenti e l'azienda, viene indicato. I capi delle divisioni devono garantire il rispetto di questo regolamento.

Ems Chemie gestisce due siti in Russia. L'attività dei clienti in Russia è attualmente in larga misura interrotta e i dipendenti eseguono lavori di manutenzione, scrive oggi "Südostschweiz", precisando che a essere interessati sono circa 60 dipendenti.