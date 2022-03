«Molte persone vogliono ospitare solo le belle donne ucraine»

ZURIGO - Sono già oltre 14'000 i profughi che sono giunti in Svizzera dall'Ucraina. C'è chi trova posto in un centro federale d'asilo, chi invece viene accolto da cittadini. Ma non è facile trovare loro una casa temporanea, come racconta a 20 Minuten la madre single Sigita Barvida (40 anni) di Zurigo, che si occupa della ricerca di alloggi.

«Quasi nessuno vuole gli anziani, le famiglie musulmane e le persone con disablità. Questi finiscono quasi sempre al centro d'asilo» afferma, spiegando che in molti casi ha avuto a che fare con rifugiati respinti dalle famiglie. Un caso riguardava dei profughi con un bambino con la sindrome di Down.

Le famiglie si giustificano, dicendo che vogliono evitare dei rischi per i rifugiati. Ma Barvida ritiene che si vogliano evitare eventuali problemi. E che in molti hanno un'immagine sbagliata del profugo ucraino: «Si ha un'immagine romantica della giovane bella donna ucraina con un bambino, che nel caso ideale si occupa anche della pulizia della casa e di cucinare».

L'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati, interpellata da 20 Minuten, afferma che minorenni e altre persone con esigenze particolari non vengono affidati a famiglie ospitanti. Negli altri casi si cerca di trovare la famiglia giusta, anche sulla base degli interessi e le aspettative del profugo.

Per la ricerca di un alloggio, l'organizzazione collabora con Campax. Anche quest'ultima fa sapere che in genere si trova abbastanza velocemente un alloggio per i rifugiati che ne hanno necessità. «Al momento contiamo la disponibilità di 100'000 letti in 30'000 economie domestiche e 500 hotel».