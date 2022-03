«Le batterie potrebbero cadere sul bambino»

BERNA - La QLVER richiama il motorino che fa dondolare l'amaca per neonati “NONOMO”. Il motivo? Il coperchio del vano batterie potrebbe aprirsi e far cadere le batterie nell'amaca in cui si trova il bambino. Nel peggiore dei casi, possono finire sul bambino e provocare gravi lesioni. È quanto si legge in una nota odierna dell'ufficio federale del consumo.

Il richiamo riguarda i motorini venduti fino al 3 marzo 2022. I consumatori sono invitati a togliere le batterie e a utilizzarli soltanto con il cavo collegato alla rete elettrica. Vi è la possibilità di rivolgersi al servizio clienti di Nonomo per una riparazione gratuita: repair @nonomo.de.