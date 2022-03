La Svizzera ordina altre sanzioni contro la Russia

BERNA - Berna tira dritto. E amplia le sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, adeguandole alle ultime decisioni dell'Ue. Secondo una nota governativa odierna, questo quarto pacchetto di sanzioni contiene provvedimenti di ampia portata in ambito commerciale, restrizioni alle transazioni con alcune imprese statali e il divieto di fornire servizi di rating a clienti o organizzazioni russe.

Le misure entreranno in vigore nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione della versione riveduta «dell'ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina». Il divieto di esportare beni di lusso colpisce soltanto una piccola parte delle esportazioni mondiali della Svizzera in questo comparto. Alcune aziende, tuttavia, potrebbero risentirne fortemente, precisa il comunicato.

Nel quarto pacchetto di sanzioni dell'Ue nei confronti della Russia rientra anche la rimozione della "clausola della nazione più favorita" (Most Favoured Nation, MFN) nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il Consiglio federale deciderà al riguardo sulla base di un'analisi del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. In quest'ultimo dipartimento sono già iniziati i lavori per adeguare l'ordinanza seconda la decisione governativa odierna, sottolinea ancora la nota.