Ucraini e svizzeri insieme contro la guerra (e contro la Russia)

BERNA - Diverse centinaia di persone si sono riunite oggi a Berna per denunciare l'attacco russo in Ucraina. Un'altra manifestazione è prevista questa sera a Zurigo.

Alla manifestazione a Berna, nella Waisenhausplatz, non lontano da Palazzo federale, hanno partecipato ucraini e svizzeri, ha constatato un giornalista di Keystone-ATS. Vi erano diverse bandiere ucraine e striscioni sui quali era scritto in inglese «l'Ucraina ha bisogno di aiuto» o «Niente soldi per gli oligarchi russi».

«Una parte molto grande della popolazione russa non sostiene questa guerra criminale», ha detto un oratore esprimendo la speranza che il regime di Putin sia rovesciato. Iniziata come protesta silenziosa, i partecipanti alla manifestazione hanno poi gridato slogan come «fermiamo la guerra di Putin». L'appello a manifestare è stato lanciato da ucraini che vivono in Svizzera. Essi ritengono che il mondo debba reagire in seguito all'operazione militare intrapresa dalla Russia all'alba di oggi.

A Zurigo è stato lanciato l'appello per una manifestazione con il motto "standup4democracy" (alzati per la democrazia): l'azione autorizzata, che sarà silenziosa con candele e luci, si terrà questa sera alle 18.30 sul ponte del municipio. «C'è la guerra in Europa - siamo scossi e ci alziamo», indicano gli organizzatori. «Si tratta di democrazia e diritto internazionale», ha detto il politologo Michael Hermann citato nel comunicato. «Questo ci riguarda tutti». Dietro la manifestazione vi sarebbero rappresentanti della società civile e di tutti gli schieramenti politici.

