Alcuni lotti di un aspirapolvere sono stati richiamati: c'è il rischio che prendano fuoco

BERNA - In collaborazione con l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) Electrolux richiama alcuni lotti dell'aspirapolvere Pure F9 causa pericolo d'incendio.

È stato appurato che, in determinate circostanze, negli apparecchi in questione può verificarsi un surriscaldamento a causa del quale l'aspirapolvere può prendere fuoco. Il richiamo riguarda alcuni lotti dell'aspirapolvere Electrolux Pure F9. È possibile verificare il prodotto controllando il modello, il numero di prodotto (PNC) e i numeri di serie (SN). Le istruzioni per l'identificazione sono disponibili su questo sito.

I consumatori in possesso di un aspirapolvere Electrolux Pure F9» sono invitati a verificare, secondo le istruzioni, se l'apparecchio è interessato da questo problema di sicurezza. Gli aspirapolvere in questione non devono più essere utilizzati.

I consumatori sono pregati di contattare il Centro assistenza Electrolux (062 889 91 91 / ersatzteile@electrolux.ch) per concordare la sostituzione gratuita dell'aspirapolvere.