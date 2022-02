In Svizzera 36'740 nuovi contagi e 18 decessi in ventiquattro ore

BERNA - In Svizzera si va verso l'allentamento delle misure anti-coronavirus. Ma questo non significa che il virus non sia più in circolazione. Nelle ultime ventiquattro ore, infatti, nel nostro paese sono stati accertati altri 36'740 nuovi contagi (ieri ne erano stati segnalati 41'175, l'altro ieri erano 32'741), come si evince dall'odierno bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Su 104'591 test Covid effettuati, il 35,1% è risultato positivo.

Purtroppo anche oggi nel nostro paese si segnalano diciotto decessi legati al Covid. E i nuovi ricoveri di pazienti col coronavirus sono 150.

La situazione negli ospedali - È così che attualmente nelle strutture sanitarie elvetiche il 8,8% dei posti letto è occupato da persone malate di Covid. Nelle unità di terapia intensiva la percentuale è del 24,2% (su un tasso d'occupazione complessivo dell'80%).

Non c'è più l'obbligo di quarantena - Fino a ieri in Svizzera c'erano 63'657 persone in quarantena a seguito di un contatto con una persona infetta di Covid. Da oggi l'obbligo di quarantena non c'è più: ieri il Consiglio federale lo ha infatti revocato. Resta comunque l'obbligo di isolarsi per le persone che contraggono il virus, che attualmente vale per 122'534 persone.

I prossimi allentamenti - Nel frattempo, come detto, nel nostro paese sono imminenti ulteriori allentamenti delle misure anti-Covid. Ieri il Consiglio federale ha infatti posto in consultazione la revoca di praticamente tutti i provvedimenti. Una revoca in blocco oppure graduale, a seconda dello sviluppo della situazione epidemiologica. Si tratta in particolare della rimozione del certificato Covid e dell'obbligo di mascherina. Una decisione in merito sarà presa il prossimo 16 febbraio.

Il Governo federale ha messo in consultazione anche una serie di allentamenti alle frontiere. Per chi entra in Svizzera verrebbero revocati l'obbligo del test e la registrazione dei dati di contatti. Anche ai turisti in ingresso non verranno più richiesti i certificati Covid o i test antigenici.

La pandemia in Ticino - Nelle ultime ventiquattro ore in Ticino sono stati registrati 1'008 nuovi contagi e nessun decesso. Attualmente negli ospedali ticinesi si contano 186 pazienti Covid (tre in più rispetto a ieri), di cui 14 in cure intense.